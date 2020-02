Brandweer redt 4 personen uit brandende woning Den Haag

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de brandweer in Den Haag vier personen uit een brandende woning gered. Dit meldt de brandweer Haaglanden zondag.

Vier personen gered

De brandweer kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.55 uur melding van de brand in de woning aan de ‘s-Gravenzandelaan en ging massaal ter plaatse. De brandweer redde vier personen uit de woning gered, waaronder twee kinderen.

Ziekenhuis

Meerdere gewonde personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht en een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan. De schade aan de woning is aanzienlijk. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de schadeafwikkeling.