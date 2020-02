Eerste uit Wuhan teruggekeerde Nederlanders niet besmet met coronavirus

Bij geen van de 17 Nederlanders, die precies twee weken geleden terugkeerden uit Wuhan, is het Coronavirus aangetroffen. 'Nadat zij nu twee weken in Nederland hebben doorgebracht is de quarantaine vandaag opgeheven', zo meldt de GGD Brabant-Zuidoost zondag.

Centrale opvang in Huis ter Heide

De vijftien Nederlanders en hun twee partners zaten vanaf 2 februari in thuisquarantaine of verbleven in de centrale opvang in Huis ter Heide. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze 14 dagen gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is opgeheven zijn er geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.

Tweede groep in thuisquarantaine

'De tweede groep Nederlanders, afgelopen zondag 9 februari terugkeerde, zit in thuisquarantaine. Daarom wordt de centrale opvang gesloten', aldus de GGD.