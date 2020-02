Maandag wordt onstuimig met opnieuw een harde wind

Maandag overdag is er eerst veel ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend ontstaan enkele stapelwolken. In de middag trekken er enkele buien van west naar oost, mogelijk met onweer, hagel en kans op windstoten tot ca. 70 km/u. De middagtemperaturen liggen tussen 7°C in het noordwesten en 10°C in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig, 5-6 Bft. Aan zee en boven het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig 7-8 Bft.