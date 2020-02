Politie verijdelt plofkraak Smaragdplein Utrecht, 16- en 17-jarige aangehouden

In de nacht van maandag op dinsdag kon de politie twee jonge verdachten in Utrecht aanhouden voor een poging plofkraak aan het Smaragdplein dankzij alerte getuigen en hardlopende agenten. Dit meldt de politie dinsdag.

Meldingen

'De verdachten zijn twee jongens van 16 en 17 jaar uit Utrecht', aldus de politie. Dinsdagochtend vroeg, rond 03.00 uur, komen er meldingen binnen van getuigen die zien en hoe twee personen bezig zijn in te breken in een winkel aan het Smaragdplein in Utrecht. Politieagenten zijn een paar minuten later ter plaatse en zien hoe de twee verdachten het op een lopen zetten. Beiden kunnen na het trekken van een sprintje door de politieagenten worden aangehouden.

EOD ingeschakeld

In het pand wordt een voorwerp aangetroffen dat op een explosief lijkt. Daarom wordt de Explosieve Opruimingsdienst ingezet. Het blijkt daadwerkelijk om een explosief te gaan dat door de EOD onschadelijk is gemaakt.