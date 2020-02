Boerenprotest in Den Haag

In Boxtel hebben zich dinsdagnacht rond de klok van 3.00 uur tientallen boeren met hun tractoren verzameld om vervolgens gezamenlijk te vertrekken richting de Koekamp in Den Haag voor het boerenprotest. De actievoerders werden begeleid door de politie welke de stoet met motoren begeleide.

Omdat de boeren geen gebruik mogen maken van de snelwegen werd samen met de politie een alternatieve route vastgesteld. Deze route gaat volledig binnendoor naar de Koekamp in Den Haag. Voor de tractoren gaat de route deels over het strand, voor de personenauto’s en vrachtwagens was het laatste stuk van de route iets anders verlopen.