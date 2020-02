Verwarde man na arrestatie overleden in politieauto in Den Dolder

Een verwarde man, die in de nacht van dinsdag op woensdag in Den Dolder door de politie werd gearresteerd, is tijdens het vervoer in een politieauto overleden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag.

Overlast nabij kliniek

'Nadat in de betreffende nacht een melding binnen kwam van een situatie waarbij een verwarde man voor overlast zou zorgen in de omgeving van een kliniek in Den Dolder, gingen agenten ter plaatse. Ze troffen de man daar aan, waarna deze is aangehouden', aldus het OM.

Onwel

Tijdens het vervoer werd de man onwel in de politieauto. De politieagenten hebben daarop eerste hulp verleend. Dit was tevergeefs. De man is ter plekke overleden. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties doet de Rijksrecherche onderzoek. Er zal onder meer sectie worden verricht en toxicologisch onderzoek gedaan worden om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak.