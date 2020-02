Vernieuwde C2000 netwerk kampt met tal van storingen

Life-line

Daar moet snel een oplossing voor komen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: 'Kinderziektes in nieuwe systemen komen vaak voor. Toch is dit niet uit te leggen aan politiecollega’s die al meer dan tien jaar problemen ervaren met C2000. Dit is immers de life-line van collega’s op straat en de meldkamer. Daar moeten zij blindelings op kunnen vertrouwen.'

Risico's voor collega's en burgers

De vernieuwing van het communicatiesysteem van onder meer politie, brandweer en ambulancediensten vervangt het oude C2000. Dat was hard nodig, omdat er veel klachten waren over het functioneren van het oude systeem. Op te veel plekken in het land ging het mis. Een groot irritatiepunt van veel politiecollega’s. 'De hoop was daarom gevestigd op het nieuwe netwerk. Het is daarom een tegenvaller dat, ondanks uitstel en vele tests, problemen optreden. Zorgelijk ook, want dit levert risico’s op voor collega’s en burgers', zegt Gerrit van de Kamp.

Onvoldoende of geen bereik

'Collega’s geven aan onvoldoende of geen bereik te hebben op verschillende plekken in het land of hebben zelfs te maken met het uitvallen van portofoons. Risicovolle situaties, waar we voorgaande jaren meermaals op hebben gewezen, zijn dus helaas nog altijd niet uitgesloten. Er zijn collega’s die zich begrijpelijkerwijs afvragen hoe dit mogelijk is.'

Melding maken

De ACP heeft nauw contact met de werkgever over de problemen met C2000 en praat hierover ook met collega’s op de werkvloer. Het is van groot belang dat er snel een oplossing komt. Daar wordt hard aan gewerkt. Daarvoor is het wel nodig dat collega’s die problemen ervaren met het vernieuwde systeem daarvan melding maken bij de meldkamer. Op die manier krijgt de werkgever goed zicht op waar verbeteringen nodig zijn. Al kan de ACP zich voorstellen dat collega’s inmiddels ‘meldingsmoe’ zijn.