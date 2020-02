Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses.