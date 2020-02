''Laatste loodjes'' voor circuit van Zandvoort

Zelfs met windkracht 9 werd er zondag gewoon doorgewerkt om alle randvoorzieningen langs het circuit klaar te krijgen voor de grote dag.

Een van de blikvangers begin mei is de Arie Luyendijk-bocht, die veranderd is in een grote kombocht. Op drie mei zal de Grand Prix van start gaan. Dan moet alles kloppen. Het is dan 35 jaar geleden dat de F1 plaats had in de badplaats.

Een campingbeheerder werd wat nerveus toen onze fotograaf een foto wilde maken vanaf de duin op het campingterrein. Hij wees hem per direct van het campingterrein met de woorden: ''wij hebben geen zin in al die pers''