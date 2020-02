Aantal plofkraken verdubbeld

Het afgelopen jaar is het aantal profkraken op geldautomaten met meer dan 50 procent gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de politie waar het AD over beschikt.

In 2019 werd er 95 keer een aanval gepleegd op een geldautomaat. Dit waren er in 2018 slechts 61, een stijging van 55 procent. Opvallend is dat slechts één op de zeven plofkraken succesvol is.

De plofkraken worden wel steeds gevaarlijker. Omdat de beveiliging van de geldautomaten beter is geworden, gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van flitspoeder uit vuurwerk. Dit is zwaarder dan buskruit.