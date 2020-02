Rechtszaak tegen multinational DuPont om doodgeboren kinderen oud-werknemers

Romy Hardon

’Ik sta iedere maand bij het graf van mijn doodgeboren zoon. Als ik niet jarenlang op de inpakafdeling van de Lycra-fabriek van DuPont in Dordrecht had gewerkt was mijn leven anders gelopen’, vertelt Romy Hardon, die van 1977 tot 1988 bij het bedrijf werkte. Hardon was verantwoordelijk voor het inspecteren en inpakken van de klossen Lycragaren in de fabriek van DuPont.

Oplosmiddel DMAc

In het garen zit het oplosmiddel dimethylacetamide (DMAc), dat vooral schadelijk is voor de voortplanting en het ongeboren kind. Hardon maakte tijdens haar dienstverband een doodgeboorte mee, had zware vruchtbaarheidsproblemen, werd geconfronteerd met een laag geboortegewicht van haar volgende kind en moest noodgedwongen een baarmoederverwijdering ondergaan. Veel van haar collega’s maakten soortgelijke zaken mee.

Onderzoek EenVandaag

Uit een onderzoek gedaan door EenVandaag in 2016 onder 35 oud-medewerkers bleek dat 33 van hen soortgelijke problemen had. Daarop startte het Bureau Beroepsziekten FNV een eigen onderzoek op grond waarvan DuPont aansprakelijk werd gesteld. Ook het ministerie van SZW deed onderzoek naar de arbeidsomstandigheden. De resultaten ervan bevestigen de blootstelling aan DMAc.

Beschermingsmaatregelen

Uit het rapport van het ministerie blijkt dat de meetmethoden van het bedrijf en de beschermingsmaatregelen tekort schoten. DuPont heeft de aansprakelijkheid afgewezen, waarna de FNV besloot de zaak aan de rechter voor te leggen.

‘We werken inmiddels vier jaar lang wekelijks aan deze zaak’, aldus Daphne van Doorn, advocaat bij Bureau Beroepsziekten FNV. ‘Mijn cliënten dachten altijd veilig gewerkt te hebben, de hele bedrijfscultuur was daarop gericht. Nu blijkt dat de werkomstandigheden zelfs toxisch waren. Enkele vrouwen zijn hierdoor ongewenst kinderloos gebleven. Dat is heftig.’

Urinetesten ontbreken in dossiers

DuPont erkent dat er gewerkt is met de schadelijke stof DMAc, maar gelooft niet dat er kritieke waarden overschreden zijn. Jaarlijks werden er diverse keren urinetesten gedaan, waarvan de uitslagen mondeling werden doorgegeven. Het was altijd goed, zo kregen de medewerkers te horen. De uitslagen van de urinetesten ontbraken in de gezondheidsdossiers die de bedrijfsarts van DuPont aan de FNV overhandigde.