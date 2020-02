Auto over de kop bij Erasmusbrug, 6 gewonden waarvan 2 ernstig

Maandagavond is in Rotterdam een auto, met daarin een zestal jongens, op de Posthumalaan over de kop geslagen. 'Alle zes de inzittenden raakten gewond', zo meldt de politie dinsdag.

Twee ernstig gewond

'Twee van de gewonden, een 12- en 13-jarige, verkeren in levensgevaar. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. De politie komt graag in contact met getuigen', aldus de politie.

Van de Erasmusbrug

De auto kwam van de Erasmusbrug en reed in het verlengde de Posthumalaan op. Daar raakte de auto om nog onbekende oorzaak de betonnen barriers die daar de weghelften van elkaar scheiden. De auto lanceerde zichzelf via de barriers en kwam ondersteboven op de andere weghelft terecht.

Ziekenhuis

In de auto zaten een 20-jarige bestuurder, een 23-jarige bijrijder en achterin vier kinderen van 12, 13, 13 en 15 jaar. Bij het ongeluk raakte alle inzittenden gewond. Zij zijn gisteravond overgebracht naar het ziekenhuis. Twee van de gewonden zijn er zeer ernstig aan toe.

Geen drank of drugs

De 20-jarige bestuurder is getest op alcohol en drugs en hier was geen sprake van. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het onderzoeksteam van de verkeerspolitie komt graag in contact met getuigen die de auto vlak voor of tijdens het ongeluk hebben zien rijden en nog niet met de politie gesproken hebben. Zij kunnen contact opnemen met de verkeerspolitie via 0900-8844.