Schappen met desinfecterende handgels drogisterijen raken leeg

Drogisterijen kunnen de vraag naar desinfecterende handgels niet aan. Veel schappen raken dan ook leeg, zeker nu vanochtend in het nieuws was dat een mogelijke besmette Duitser ons land heeft aangedaan tijdens carnaval.

In onderlinge app's vragen personeelsleden van drogisterijen elkaar of er nog ergens een voorraadje staat. Maar in de meeste gevallen moet men nee verkopen.

Onbekend is hoe het gesteld staat met de leveringen aan winkels als het gaat om beschermende middelen om mensen te beschermen tegen het oprukkende coronavirus. Veel fabrieken die mondkapjes maken, staan in China. Daar ligt een groot deel van de capaciteit stil.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zei gisteren dat de wereld meer zou moeten doen om zich voor te bereiden op een corona-pandemie.