Meer en meer migranten richting Griekse grens

Langs de grens bij Pazarkule en Ipsala hebben zich zaterdagavond minstens 13.000 mensen zich verzameld. Bij de formele grensovergangen werden groepen van wel 3.000 mensen geteld.

"Het aantal migranten dat door Edirne naar de grens trok, groeide met de dag toen auto's, taxi's en bussen uit Istanbul aankwamen," zei IOM Turkije Chief of Mission Lado Gvilava.

“De meesten onder hen zijn mannen, maar we zien ook veel familiegroepen met jonge kinderen reizen. We verdelen maaltijddozen en andere basisbenodigdheden in de stad, maar de temperaturen dalen tot bijna nul en de wind is behoorlijk slecht, dus we maken ons zorgen over deze kwetsbare mensen die worden blootgesteld aan de elementen. "

Gedurende de dag merkten IOM-medewerkers op dat bij meerdere haltes op de drieënhalf uur rijden van Istanbul naar Edirne, migranten die met de auto en kleine bussen reisden, voedsel, water en andere benodigdheden kocht. En terwijl de zon onderging in de hoofdstad, werden bussen nog steeds overbelast met mensen die op weg waren naar het grensgebied.

Schoten

Het aantal militairen aan de Griekse kant neemt ook sterk toe. Volgens lokale bronnen zou er geschoten worden op migranten die de grens proberen over te steken.