Gevangenisstraf (ex-)militair voor cocaïnesmokkel op marineschip

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige (ex-)militair uit Haarlem tot 4 jaar gevangenisstraf. De man maakte zich schuldig aan het naar Nederland smokkelen van cocaïne. Ook is hij veroordeeld voor drugsbezit.

De man werd op het marineschip Zr. Ms. Johan de Wit op de Marinebasis Parera in Willemstad (Curaçao) aangehouden met 11 kilo cocaïne in zijn rugzak. In Nederland werd na onderzoek op het schip nog eens dezelfde hoeveelheid cocaïne gevonden.

Medeplegen

De man bekende dat hij deze 2e hoeveelheid drugs eerder op het schip had verstopt. Aangezien de man verklaarde dat hij de drugs verpakt heeft gekregen, oordeelt de militaire kamer dat er voor het smokkelen van de cocaïne sprake is van medeplegen.

Vertrouwen beschaamd

De militaire kamer verwijt de man dat hij op een ernstige manier misbruik heeft gemaakt van zijn positie aan boord van het marineschip. Tegelijkertijd beschaamde hij het door Defensie in hem gestelde vertrouwen.

Strafbepaling

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 5 jaar. De militaire kamer komt tot een lagere straf, omdat zij rekening houden met de jeugdige leeftijd van de man.