Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus

Op 2 maart 2020 is bij een inwoner van Alphen aan den Rijn een besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het nieuwe coronavirus is met laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum, aangetoond. Dit meldt de GGD Hollands Midden

Het gaat om een kind van 5 jaar, dat vorige week in Noord- Italië op vakantie is geweest. Het kind is na terugkomst van de vakantie niet naar school geweest, het zit in thuisisolatie. GGD Hollands Midden heeft de contacten van deze patiënt in kaart gebracht.

Contactonderzoek

Contacten van de patiënt worden momenteel door de GGD benaderd en krijgen leefregels en instructies hoe te handelen bij klachten. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.