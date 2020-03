Achtervolging en aanhouding na schietincident

In de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart vond een schietincident plaats aan de Leeuwerikstraat in Hilversum. De politie hield een verdachte aan. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

Rond 1.40 uur kwam een melding van een schietincident in de Leeuwerikstraat. Agenten gingen er direct heen en troffen de geschrokken melder samen met aan paar anderen aan. Zij vertelden dat er was geschoten door iemand die zij kenden. Hierna ging de verdachte er in zijn auto vandoor. Er raakte bij het schietincident niemand gewond.

Achtervolging en aanhouding

Na kort onderzoek van de recherche kon de locatie van de auto met de verdachte worden achterhaald. Agenten achtervolgden hem en probeerden hem tot stoppen te brengen. Een politiehelikopter kwam ter plaatse en nam de achtervolging vanuit de lucht over. Even later raakte de auto met de verdachte van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom bij de Sweserengseweg in Maarssen. Agenten waren er snel bij en hielden de man, 20 jaar uit Loosdrecht, aan. Hij werd gecontroleerd door ambulancepersoneel en is vervolgens ingesloten voor verhoor.