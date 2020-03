Geen bewijs plannen liquidatie John van den Heuvel, wel raketwerper in kelderbox

Melding voorbereiding liquidatie John van den Heuvel

De man is op 4 december 2019 in Amsterdam aangehouden door een arrestatieteam na een melding dat hij een belangrijke rol had in het voorbereiden van de liquidatie van journalist John van den Heuvel. Deze informatie was zo concreet, dringend en specifiek dat nog dezelfde dag de verdachte is aangehouden.

Raketwerper

In het verdere onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor een liquidatie. Wel trof de politie in de kelderbox van de woning waar de man verbleef een geladen raketwerper aan. Het oorlogswapen was verpakt in doorzichtige folie, een roze kussensloop en een zwarte stoffen tas en lag voor het grijpen. De munitie en drugs werden in een bureaulade gevonden bij de doorzoeking van de loods die de man huurde in Lijnden.

Zwaar strafblad

De officieren van justitie van het Landelijk Parket wezen de rechtbank op het zeer zware strafblad van de verdachte. Na een gewapende bankoverval waarbij werd geschoten en met een vluchtauto een kleuterklas werd doorkruist was de man in 2013 door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. In 2018 kwam hij voorwaardelijk vrij. In totaal heeft hij in zijn leven bijna 16 jaar aan onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd gekregen.

Zware straffen voor zware wapens

'Het is schokkend dat deze verdachte de beschikking had over zo’n enorm gevaarlijk wapen dat op elk moment kon worden gebruikt', aldus de officieren. 'Een raketwerper is bedoeld om gepantserde voertuigen te beschieten.' In Nederland zijn met raketwerpers de redactie van weekblad Panorama en de rechtbank Amsterdam beschoten. Het OM wil duidelijk maken dat het bezit van zware wapens anno 2020 tot zware straffen leidt. 'Mochten er nog personen vrij rondlopen die betrokken zijn bij de raketwerper, dan is het zaak dat zij zich realiseren dat ze daar een enorm strafrechtelijk risico mee lopen.'

De officieren eisten ook dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling van de verdachte wordt herroepen. Het gevolg daarvan is dat de hij nog eens 1095 dagen extra in de gevangenis zal moeten doorbrengen.