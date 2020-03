Underground bankier aangehouden

In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 55-jarige man aangehouden in zijn woonplaats Abcoude. De verdenking is dat de man als underground bankier vele miljoenen heeft witgewassen. Er is beslag gelegd op administratie, 3 auto’s en sieraden die in een kluis lagen.