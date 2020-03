Medewerker OLVG ziekenhuis besmet met coronavirus

De medewerker, werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in OLVG, is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen. De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië en is daarna vier dagen in OLVG aan het werk geweest, op locatie Oost en West. Het gebied waar de medewerker op vakantie was geweest werd later bestempeld als hoog risicogebied. Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.