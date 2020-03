Meer opvang nodig voor asielzoekers

De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is dinsdag bijeengekomen om te spreken over uitbreiding van het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten momenteel zo goed als vol.

Extra opvang nodig

Naast de verlenging van tien bestaande locaties (vanwege aflopende bestuursafspraken) zijn in 2020 in totaal 5000 extra bedden nodig in de reguliere opvang. Die plekken zijn nodig om meerdere redenen. Ten eerste is er sprake van een licht hogere instroom (ten opzichte van de prognose). Daarnaast zijn de doorlooptijden bij de IND opgelopen waardoor asielzoekers lang in de opvang moeten blijven. De staatssecretaris meldde dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze maatregelen neemt om de doorlooptijden terug te dringen. Ook is er sprake van krapte op de woningmarkt.