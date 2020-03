Twee kinderen en volwassene gewond bij zwaar ongeval Emmer Compascuum

Bij een frontale botsing op de kruising van de Runde Zuidzijde en de Schuttingslaan in Emmer-Compascuum zijn woensdagmiddag even na 16.30 uur drie gewonden, waaronder twee kinderen, gevallen.

Beknelling

De gewonden zaten na het ongeval bekneld en werden door hulpdiensten uit de auto’s bevrijd. Ook een traumahelikopter was ter plaatse. Een deel van de Runde Zuidzijde is tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Aanvankelijk meldde de politie dat één auto tegen een boom was gebotst, maar dat blijkt volgens ooggetuigen niet het geval te zijn.