Jonge verdachten aangehouden voor steekpartij

Steekwonden

Die maandagavond belde één van de jongens het alarmnummer. Hij gaf aan dat hij in de omgeving van metrostation Graskruid in de bosjes lag met een steekwond. Hulpdiensten gingen naar de jongen op zoek. Intussen kwam een melding over een tweede slachtoffer binnen. Beide jongens hadden steekwonden, zijn in een ziekenhuis behandeld en herstellen inmiddels van hun verwondingen.