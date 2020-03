Gewonde bij steekpartij op metrostation

Een 32-jarige man is donderdagmiddag gestoken na een ruzie met twee jongens op metrostation Alexander in Rotterdam. Een 17-jarige verdachte is aangehouden, naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek.

De ruzie ontstond half vier donderdagmiddag op een druk metrostation Alexander. Het lijkt erop dat de onenigheid tussen de man en de jongens, die elkaar niet kennen, ontstond toen zij tegen elkaar opbotsten. De ruzie mondde uit in een vechtpartij waarbij gestoken is. De 32-jarige man liep ernstige verwondingen op, maar bleef wonderwel buiten levensgevaar. Volgens de artsen heeft hij enorm geluk gehad en had dit ook heel anders kunnen aflopen. Ditmaal bleef het slachtoffer aanspreekbaar en kon hij zelf naar de toegesnelde ambulance lopen.

Omstanders schoten te hulp en hielpen bij de aanhouding van de 17-jarige verdachte. Deze Rotterdammer had als gevolg van de onenigheid en de steekpartij zijn hand verwond. Ook hij moest naar het ziekenhuis waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau. De politie is een onderzoek gestart naar de tweede verdachte.