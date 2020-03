Waarschuwingsschot bij aanhouding in Den Haag

Rond 23.30 uur ontving de politie de melding dat een persoon op de Beeklaan zou zijn bedreigd met een vuurwapen. De verdachte ging er vervolgens met een auto vandoor. Zoals gebruikelijk nam de politie de melding zeer serieus en gingen agenten op de melding af. Op de Regentesselaan zagen zij de verdachte in een auto rijden en dwongen haar tot stoppen. Vanwege de melding van het mogelijke vuurwapen werd er een uitpraatprocedure gestart, waarbij de inzittende aanwijzingen kreeg van de agenten om uit te stappen. Omdat de vrouw geen gevolg gaf aan de aanwijzingen loste een agent een waarschuwingsschot. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon vervolgens worden aangehouden. Er is geen vuurwapen aangetroffen in het voertuig. De politie doet nader onderzoek.