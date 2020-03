BART! gaat politie helpen met verwerking meldingen burgers

In de nabije toekomst kun je BART! gebruiken, een meldingsplatform waarmee je met behulp van slimme techniek pijlsnel buren, gemeente en politie tegelijk op de hoogte brengt als je een incident wilt melden in je wijk, zoals geluidsoverlast of problemen met hangjongeren. Dit meldt de politie vrijdag.

Nog in ontwikkeling

'De techniek achter BART! is nog in ontwikkeling en werd onlangs getest in een proeftuin in Den Haag. Op donderdag 5 maart zijn de laatste bevindingen gedeeld om te zien of het platform breder inzetbaar is', aldus de politie.

Burger Alert Real Time (BART!)

BART! staat voor Burger Alert Real Time . Het is een real time, digitaal meldingsplatform voor bewoners om verdachte situaties 24/7 te delen met politie, gemeente en andere BART! -gebruikers. De techniek achter BART! maakt gebruik van bestaande apps en sociale mediaplatforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp. Bij overlast, verdachte situaties of sociale problemen geven bewoners via BART! een digitale waarschuwing aan elkaar, en indien nodig onderneemt de politie of de gemeente direct actie.

Verschil

Op dit moment zijn er al bewonersinitiatieven om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten, zoals de WhatsApp-buurtgroepen en buurtwachten. Wat is het verschil? BART! gaat uit van een nieuwe technologie die werkt volgens algoritmes. Dit houdt in dat als een bewoner een bericht stuurt via BART! het systeem een bepaalde combinatie van woorden uit dat bericht herkent en er verband tussen legt. Met behulp van slimme technologie worden deze online berichten automatisch geselecteerd en gestructureerd aangeboden aan het juiste loket bij gemeente of politie.

Snelle melding en actie

De melding van een bewoner wordt automatisch door het systeem doorgestuurd naar de instantie die erover gaat, zonder dat er een telefoontje aan te pas komt of dat een bericht eerst door iemand moet worden uitgelezen. Er komt dan een waarschuwing binnen bij de meldkamer waardoor een medewerker weet dat er op een bepaald adres wat aan de hand is.

Drempel

René Rosmolen werkt bij de meldkamer en heeft, als operationeel specialist, veel te maken met social media en innovatie. Over BART! zegt hij: ‘Bij een verdacht incident is de drempel voor bewoners vaak te hoog om 112 te bellen. Het is dan eenvoudiger om even een berichtje te sturen naar de politie. Die online berichten komen vaak van jongeren die minder snel geneigd zijn om te bellen om iets te melden en vaker online zijn. Voor de politie zijn de online berichten gunstig. Het levert extra informatie op en er zijn meer bewoners die getuigen over hetzelfde incident. Daarnaast kun je sneller handelen omdat je meteen de locatiegegevens bij de hand hebt en precies kunt zien waar de melder zich bevindt.’

Filters

BART! is nog een experimenteel systeem. De eerste proeftuinen in Den Haag zijn gebruikt om het meldingsplatform uitgebreid te testen en in de toekomst verder te ontwikkelen, zodat het platform beter aansluit bij de behoefte van bewoners. ‘Een bewoner kan met BART! zelf kiezen wanneer en op welke manier hij contact opneemt met de politie’, vertelt de Haagse inspecteur wijkzorg politie Mart Spruijt. ‘Dat werkt drempelverlagend, want een bewoner kan ons dan via meer verschillende kanalen bereiken, dan alleen via het huidige 0900-8844 nummer. Een ander voordeel is dat het systeem van BART! filters heeft, waardoor een bericht over een losse stoeptegel niet meer bij de politie binnenkomt maar automatisch naar de gemeente gaat. En als er een overlastmelding bij de politie binnenkomt hebben we meteen de locatiegegevens van bewoners, zodat we sneller kunnen ingrijpen.’

Moderator belangrijk

Uit de praktijkproef blijkt dat een goede moderator in een appgroep ook belangrijk is. Weerbaarheidsprofessional Edwin van Rijswijk heeft als bewoner deelgenomen aan de praktijkproef van BART! Hij zegt daarover: ‘Het systeem via sociale media is een mooie aanvulling in het contact met de politie. Dat kan naar mijn idee nog verder worden doorontwikkeld, zodat je bij een incident als bewoner ook real time aan de meldkamer een video kan laten zien of een spraakbericht kan doorgeven.’

Doorontwikkeling BART!

Op donderdag 5 maart werden de opgedane inzichten met BART! uit de praktijkproef Den Haag landelijk gedeeld met betrokken professionals. De resultaten kunnen nu worden uitgewerkt naar een daadwerkelijke aanpak in de praktijk. De input van de bewoners en betrokken professionals wordt daarbij meegenomen.BART! is een project waaraan de gemeente Den Haag, de politie, CGI, TNO, TU Delft en TIGNL samenwerken.