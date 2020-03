Politie rolt grote internationale heroïnelijn op

De politie heeft, na een groot internationaal onderzoek in binnen- en buitenland, verdachten aangehouden voor de smokkel van heroïne. 'Er is door deze aanhoudingen een grote heroïnelijn opgerold', zo meldt de politie vrijdag.

Facilitator in Nederland

Eind 2018 werd een partij 300 kilo heroïne aangetroffen in Italië, Genua, die de bestemming Roosendaal had. De informatie werd gedeeld met de politie in Nederland en een rechercheonderzoek werd gestart. Al snel werd duidelijk dat een 44-jarige man uit Dordrecht een belangrijke facilitator was in Nederland. Hij regelde bedrijfspanden en zorgde voor de juiste lading (deklading) om de heroïne te vervoeren. Voor de Landelijke Recherche en het Landelijk Parket werd al snel duidelijk dat hij een zeer belangrijke schakel was in de smokkel. Een groot aantal partijen, variërend van 100 tot enkele honderden kilo’s werden onderschept in Nederland en tussentijds werden hier verdachten voor aangehouden.

Al eerder invallen in Nederland

In juni 2019 werd 170 kilo aangetroffen in een loods en werden 6 verdachten aangehouden. Bij verschillende politieacties werden vorig jaar verdachten aangehouden in onder andere Rotterdam, Bergschenhoek, Amsterdam en Roosendaal.

Internationale drugslijn

Om deze drugslijn goed inzichtelijk te kunnen maken werd uitvoerig samenwerkt met Turkije, Italië, Duitsland, België, Spanje, Litouwen, Wit-Rusland en Kazachstan. Ook Europol speelde een belangrijke rol in de onderzoeken. De drugs werden vervoerd met vrachtwagens en iedere keer als de truck een landsgrens overging nam het land de observatie weer over. In Kazachstan werd vorige jaar maar liefst 1100 kilo heroïne aangetroffen in een vrachtwagen met natuursteen. De drugs zaten verstopt in deze stenen. Ook andere smokkelwijzen werden toegepast. Zo werd de heroïne ook verpakt in de oriëntaalse specialiteit Halva (zoet gerecht). Omdat het soortelijk gewicht van dit product en van de heroïne gelijk is dachten de verdachten dat zij een goede smokkelmanier hadden gevonden.

Bron aan informatie

In al deze onderzoeken was Nederland de plek waar de heroïne naar toe moest om vervolgens weer geëxporteerd te worden naar bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Scandinavië. Het onderzoeksteam van de Landelijke Recherche kreeg een bron aan informatie binnen tijdens het onderzoek. Zo werd een vrachtwagen in Duitsland door informatie van dit rechercheteam op de snelweg aan de kant gezet door de Duitse politie en werd 640 kilo heroïne aangetroffen in steen. Op deze manier zijn tonnen heroïne onderschept in Europa en daarbuiten.

Aanhoudingen

Begin deze week werden de belangrijkste sleutelfiguren aangehouden. In Nederland werden drie verdachten van 44 tot 50 jaar in Dordrecht en Amsterdam aangehouden. Een 32-jarige vrouw werd in België aangehouden en nog een verdachte in Polen en zeven in Turkije.