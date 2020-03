Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding verdachten

De politie heeft vrijdagmiddag tijdens een aanhouding van twee verdachten in Schalkwijk een waarschuwingsschot gelost.

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur wilde de politie twee verdachten aanhouden op het Texelhof in verband met de verdenking van het mogelijk dealen van drugs. Tijdens deze aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond en beide verdachten, twee Haarlemmers, werden ter plekke aangehouden.

De verdachten, Haarlemmers in de leeftijd van 26 en 19 jaar, werden overgebracht naar het politiebureau en werden ingesloten voor nader onderzoek. Bij beide verdachten werd drugs aangetroffen. Dit is in beslag genomen.