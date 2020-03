C2000 hapert bij gevecht met verdachte

Afgelopen nacht werd er een persoon aangehouden in Eindhoven. De verdachte zat met handboeien om op de achterbank van een dienstvoertuig om te worden vervoerd naar het bureau. Een collega die ook in de auto zat, werd plots aangevallen door de verdachte.

Over de porto werd er verzocht om bijstand, helaas kwam de oproep(verbinding) niet tot stand en moesten de agenten het zonder de benodigde bijstand doen. Uiteindelijk hebben de dienders de aangehouden persoon zelf onder controle gekregen. Bij deze aanval van de verdachte is een agent licht gewond geraakt. Er wordt onderzocht wat de oorzaak is geweest van deze situatie.

Consequenties

Het communicatiesysteem C2000 is een cruciaal communicatiemiddel waar agenten op moeten kunnen rekenen. Het systeem is eind januari in gebruik genomen en er doen zich sinds die tijd verschillende problemen voor met het systeem. Landelijk wordt er alles aan gedaan wat tot de mogelijkheden behoort om deze problemen op te lossen. Immers haperingen van het C2000 systeem hebben grote consequenties voor politiemensen, zowel voor het uitoefenen van hun taak alsmede voor hun eigen veiligheid.