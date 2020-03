Identiteit schennispleger in trein bekend

Naar aanleiding van het openbaar maken van de foto van de man die wordt verdacht van schennispleging en aanranding in de trein zijn meerdere tips binnengekomen, waaronder een herkenning.

De politie Amsterdam Zuid-Buitenveldert plaatse op haar facebookpagina een video waarop een jongen is te zien was die in de trein zijn geslachtsdeel aan een vrouw heeft laten zien. Het slachtoffer wist met haar telefoon opnames te maken van de man.

Vrouw ook op haar kont geslagen

De jongen sloeg de vrouw, toen hij opstond om de trein te verlaten, ook nog op haar kont. De verdachte kreeg van het openbaar Ministerie één week de tijd zich bij de politie te melden. Zou hij dit niet doen, dan zouden de duidelijke beelden waarop hij herkenbaar is te zien alsnog naar buiten komen. De jonge man gaf hier geen gehoor aan en werd zijn foto herkenbaar online gezet. Dit leidde tot de herkenning van de man.