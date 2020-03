Strafproces tegen vier verdachten neerhalen MH17 van start

Maandag is om 10.00 uur op het Justitieel Complex Schiphol de eerste zitting begonnen van het strafproces tegen de vier personen die verdacht worden van het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

BUK-TELAR

Het OM verdenkt Igor Vsevolodovich Girkin, Sergey Nikolayevich Dubinskiy, Oleg Yuldashevich Pulatov, Leonid Volodymyrovych Kharchenko van nauwe samenwerking om de BUK-TELAR te verkrijgen en in stelling te brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig neer te schieten.

Strafbare feiten

De vier verdachten worden vervolgd voor het doen verongelukken van vlucht MH17 met de dood van de 298 inzittenden tot gevolg, strafbaar gesteld in artikel 168 van het Wetboek van Strafrecht; de moord op de 298 inzittenden van vlucht MH17, strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht. Drie verdachten hebben de Russische nationaliteit, de vierde is Oekraïens.