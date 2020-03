Woningovervallers bedreigen 24-jarige moeder en kind met vuurwapen

Dinsdagmiddag kreeg een 24-jarige moeder de schrik van haar leven toen ze onder bedreiging van een vuurwapen werd overvallen door twee mannen op de Zevenkampse Ring. 'Ook haar 2-jarige dochter was toen in de woning. De twee daders zijn met een onbekend geldbedrag gevlucht', zo meldt de politie woensdag.

Vrouw vastgebonden op slaapkamer

De vrouw wilde dinsdag 10 maart omstreeks 09.30 uur samen met haar kind net de deur uit toen ze door een onbekende man weer haar woning werd binnengeduwd. Al snel kwam er een tweede man bij. 'Onder bedreiging van een vuurwapen werd de vrouw op haar slaapkamer vastgebonden', aldus de politie.

Onbekend geldbedrag buitgemaakt

De daders doorzochten vervolgens de hele woning en zijn gevlucht met een onbekend geldbedrag. Het slachtoffer wist zichzelf los te maken en heeft toen de politie ingeschakeld. Het slachtoffer en het kind zijn niet gewond geraakt, maar natuurlijk wel enorm geschrokken.

Camerabeelden en tips

Op dit moment onderzoekt de politie camerabeelden van in en rondom de omgeving. Alle tips en informatie met betrekking tot deze overval zijn echter welkom. We weten dat de daders gekleed waren in het donker en in het Papiaments met elkaar communiceerden. Heeft u meer informatie die ons kan helpen met dit onderzoek bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).