Wraakporno fors afgestraft: acht weken celstraf

Wraak

De veroordeelde zond seksueel getinte foto’s en een seksueel getint filmpje aan bekenden van het slachtoffer. Onder de ontvangers waren de vader en de broer van het slachtoffer. Bij die foto’s schreef hij de tekst ‘nogal een sletje, die ..’ De Dokkumer had via een datingsite contact gekregen met de vrouw. Toen zij aan het daten was met andere, stuurde hij uit wraak foto’s van haar aan haar Facebook-contacten.

‘Misselijkmakend’

“Zeer kwalijk en gevaarlijk gedrag”, aldus de officier op zitting. Hij trok een vergelijk met de zaak van een Canadese tiener die zichzelf van het leven beroofde, nadat zij het slachtoffer werd van wraakporno en afpersing door een Nederlandse man. “De gevolgen van dit soort feiten kunnen desastreus groot zijn. En verdachte doet daar lichthartig over. Het is in ieder geval misselijkmakend gedrag.”

Zorgen

Het slachtoffer voelde zich misbruikt, aangerand en bedreigd, aldus de officier. “Haar vader heeft zich lange tijd grote zorgen gemaakt omdat hij weet dat dit type feiten bij jonge vrouwen grote gevolgen kunnen hebben.

Volgens de officier was het versturen van de wraakporno beslist geen opwelling, maar een welbewuste actie. “Als ik haar niet kan krijgen, maak ik haar het leven zuur. Heel doelbewust. Hij beseft ook heel goed wat de impact is en doet het dan toch. Zoveel blijkt wel uit een chat die in het dossier zit. Hij zegt dat de politie er niets tegen kan doen. “This is not my first rodeo”, zo schreef hij.”

Vonnis zwaarder dan eis

“Verdachte achtte zich onaantastbaar, want ze had het materiaal immers zelf vrijwillig met hem gedeeld. Hij had er ook tenminste een keer al eerder mee gedreigd bij een andere benadeelde. Verdachte waant zich boven de wet, zijn gedrag zou niet strafbaar zijn. Daar kijk ik anders tegen aan meneer de politierechter”, aldus de officier, die een werkstraf eiste van veertig uur en een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk.

De rechter – die nog had getwijfeld de zaak te verwijzen naar de meervoudige kamer vanwege de ernst van de zaak – vonniste zwaarder. De Dokkumer moet een maand de cel in.