Inval drugslab Zaandam en woning Hippolytushoef

Woensdag heeft de politie in een lopend onderzoek een inval gedaan in een drugslab in Zaandam en een woning in Hippolytushoef. Bij de inval in het lab zijn twee verdachten aangehouden. De politie heeft onder andere drugs, voertuigen en een shotgun met munitie in beslag genomen. Een derde verdachte is later op de dag aangehouden in Koog aan de Zaan.

Lab Zaandam

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche zijn in samenwerking met collega’s van de eenheid Noord-Holland(Project Productielocaties Drugs) en de DSI woensdagmiddag onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie de panden binnengegaan. Een verdachte is buiten het lab aangehouden, een andere verdachte leek werkzaam te zijn in het lab en werd aangehouden op het moment dat hij naar buiten kwam gelopen. De derde verdachte werd later op de dag in Koog aan de Zaan aangehouden.

Drugslab Zaandam

In het werkende lab in Zaandam was een compleet productieproces voor methamfetamine ingericht. Er werd 37 kilo methamfetamine, 10 kilo ICE en 9 kilo MDMA aangetroffen. Naast de aanwezigheid van ketels, jerrycans stonden er veel vloeistoffen en chemicalien in het lab. Ook zijn er sporen van cocaine gevonden en zijn er naast een shotgun met munitie diverse telefoons in beslag genomen. Tevens heeft de politie vijf voertuigen in beslag genomen en af laten slepen. Daarnaast bevonden zich in en naast het lab nog 3 tabletteermachines voor de productie van synthetische drugs. In samenwerking met de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de Landelijke Eenheid is alles afgevoerd en vernietigd.

Woning Hippolytushoef

Omdat in het onderzoek ook een woning in Hippolytushoef naar voren kwam is de politie hier naar binnen gegaan. In de woning werden geen personen aangetroffen. Wel trof de recherche tijdens de doorzoeking een vuurwapen, patroonhouder en demper aan, ongeveer 5 kilo MDMA-brokken, zo’n 5 kilo crystal meth en is er meer dan 50.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Bestuurlijke sluiting

Burgemeester Jan Hamming heeft besloten tot een spoedsluiting van het pand op grond van artikel 13b Opiumwet. In beginsel voor de duur van twaalf maanden voor het pand in Zaandam. Hamming: 'We moeten keihard de strijd aangaan met de georganiseerde criminaliteit. Dat een dergelijke vondst midden in onze stad plaats vindt zegt genoeg: dit soort dingen gebeurt overal en is dichterbij dan veel mensen denken. De tijd van wegkijken is voorbij, het is nu zaak van aanpakken. Ik ben blij dat we dat hier in zo’n goede samenwerking met politie en justitie hebben doorgepakt.

Aanpak drugscriminaliteit

Andy Kraag, hoofd van de Dienst Landelijke Recherche: 'We zijn continu scherp op alle signalen die te maken hebben met de productie van methamfetamine en crystal meth in Nederland. Samen met regionale partners zetten we stevig in op de bestrijding van deze destructieve drug en de criminaliteit die hierachter schuilgaat.' De drie verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Aanhoudingen op een later moment worden niet uitgesloten. Het onderzoek gaat door.