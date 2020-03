KHN: Horeca zwaar getroffen door coronacrisis

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich ernstig zorgen over de economische impact van het coronavirus op de horecabranche. Nu het coronavirus ook in ons land zijn opmars maakt en beheerst moet worden, zien horecaondernemers dat de coronacrisis grote financiële gevolgen met zich mee brengt. Het aantal annuleringen is gestegen met 48% en het aantal nieuwe reserveringen blijft uit. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4.000 horecaondernemers blijkt dat 55% meer annuleringen ervaart van bestaande reserveringen dan normaal en ervaren zij gemiddeld 33% omzetverlies door de verschillende adviezen en maatregelen. KHN verwacht dat de negatieve gevolgen van het coronavirus voor langere tijd merkbaar zullen zijn. De maatregelen krijgen door de aankondigingen vanuit de Verenigde Staten en Den Haag nog meer impact. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

De uitkomsten geven inzicht in de impact per regio, maar ook per type bedrijf. Op landelijk niveau is de onrust inmiddels groot. Op dit moment zien we dat vooral Brabant en Amsterdam zwaarder zijn getroffen, maar met de nieuwe maatregelen zien we dat de zorgen bij horecaondernemers uit andere regio’s ook snel toenemen.

Het omzetverlies voor maart wordt geschat op 33% (ofwel € 630 miljoen) en zal toenemen naar € 700 miljoen per maand, als de rest van Nederland de patronen van Brabant en Amsterdam volgt.

Jaaromzet 2019

Het betekent overall een groot liquiditeitsprobleem omdat het bedrijfsresultaat inclusief ondernemersloon normaal gesproken zo’n € 300 miljoen is. Dat is zonder overheidssteun niet te overbruggen. Zeker niet voor de kleine ondernemer.

Oproep aan kabinet: tijd voor actieplan!

In een brandbrief roepen KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW het kabinet op om met verschillende maatregelen te komen. KHN en de werkgeversorganisaties eisen soepelere regels voor werktijdverkorting en maatregelen die liquiditeit ondersteunen. Gezamenlijk pleiten we voor het opzetten van een noodfonds voor ondernemers die voor langere tijd financiële schade oplopen als gevolg van het coronavirus. Ook kijken we met het kabinet naar de mogelijkheid voor renteloze overbruggingskredieten, garantiefondsen, speciale fiscale voordelen etc. Cruciaal en leidend bij deze oplossingen moet zijn dat ze op een snelle en effectieve manier ondernemers in staat stellen om een periode financieel te overbruggen. KHN is in gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de mogelijkheden te bespreken. Vooral de regeling voor werktijdverkorting zal meer ruimte moeten bieden voor de kleinere horecawerkgever.

Eerder deze week bleek dat de Europese Unie een investeringsfonds van 25 miljard euro opzet om economische problemen als gevolg van het coronavirus te bestrijden. KHN is ook op Europees niveau in gesprek om te kijken hoe het investeringsfonds kan worden ingezet om kleine bedrijven en de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Tevens pleit KHN voor voldoende steun en coulance voor de volledige toerisme- en reisbranche, waaronder luchtvaartmaatschappijen, om ook de toekomstige stroom van toeristen en zakelijke reizigers te waarborgen.

KHN neemt initiatief steunfonds

Door het uitblijven van snelle adequate oplossingen vanuit de overheid, heeft KHN het initiatief genomen om met partijen en leveranciers uit de markt een steunfonds op te richten. De eerste signalen voor dit initiatief zijn positief. Hopelijk kan dit fonds worden gebruikt voor kleine overbruggingskredieten om getroffen horecaondernemers te helpen. In de komende periode blijft KHN in gesprek gaan met vertegenwoordigers van diverse ministeries, beleidsmakers, leveranciers, de financiële sector en andere branches om tot passende maatregelen voor de horeca te komen.

KHN: Volg adviezen van RIVM, gasten blijven welkom in de horeca

KHN snapt de bezorgdheid van ondernemers, medewerkers en gasten maar vertrouwt op de goede aanpak van het RIVM. Het is van belang om de adviezen van het RIVM en de lokale autoriteiten op te volgen. Donderdagmiddag adviseerde het crisisteam om alle evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland af te gelasten. Ook musea, theaters en sportclubs krijgen het advies om de deuren de komende weken te sluiten. Voor horecagelegenheden geldt dat bij het opvolgen van de adviezen bezoek aan de horeca mogelijk blijft. Maar ook horecabedrijven moeten in redelijkheid letten op de maximaal 100 personen. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. Gasten en medewerkers blijven natuurlijk gewoon welkom. Voor meer informatie over het coronavirus, adviseert KHN haar leden om kennis te nemen van de informatie hierover op khn.nl/corona en voorgestelde hygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. KHN-leden kunnen voor vragen ook contact opnemen met KHN advies.