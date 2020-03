Politie wijst op 'corona-maatregelen' bij het doen van aangifte op politiebureau

'Schud geen handen en houd afstand'

'Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen', aldus de politie.

Verschillende mogelijkheden om aangifte te doen

Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen of in contact te komen met de politie. Dit kan online, telefonisch via 0900 - 8844, op een politiebureau maar maak hiervoor wel eerst een afspraak via 0900 - 8844.

Bij u thuis

Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844. Niet alle aangiftes kunnen op afstand. Twijfelt u: Bel dan 0900 - 8844 dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is. De politie is 24/7 bereikbaar via 0900-8844 en bel bij spoed dan altijd direct 112.