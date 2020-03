Bewoner (50) neergestoken bij woninginbraak Dordrecht

In de nacht van zaterdag op zondag is een bewoner van de Transvaalstraat zwaargewond geraakt nadat hij en zijn zoon een vermoedelijke inbreker betrapte. 'De vader (50) werd tijdens een worsteling met de inbreker gestoken en raakte zwaargewond. De zoon van de man bleef ongedeerd', zo meldt de politie zondag.

Verdachte (35) aangehouden

'Iets voor 04.30 uur belden bewoners in paniek de politie dat zij vermoedelijk een inbreker hadden overlopen', aldus de politie. De vader werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Agenten gingen direct op onderzoek uit hielden een 35-jarige man uit Dordrecht aan. Er is direct een onderzoek gestart. Sporen zijn veiliggesteld en met bewoners uit de straat wordt gesproken.

Eerder inbraak

Uit eerste onderzoek blijkt dat er eerder die avond, rond 23.30 uur, ook is ingebroken op de Anthonie Camerlingstraat. Hier zijn sieraden weggenomen. Onderzocht wordt of deze inbraak iets te maken heeft met de vermoedelijke inbraak op de Transvaalstraat. De politie is nog op zoek naar getuigen.