5 tips om samen uit een escape room te ontsnappen!

Met de tips en aanwijzingen hieronder gaat dat zeker lukken, hier 5 tips om samen uit een escape room te ontsnappen. Of je nu met een enorm team de ruimte betreed, met je geliefde gezin of met alleen je beste maatje, met een aantal strategieën komen jullie er samen weer heelhuids en op tijd uit!

Je gaat binnenkort met je werk team naar een escape room en kan wel wat strategische tips gebruiken. Of je wederhelft heeft de ultieme date night met je gepland in een escape room en je vraagt je af hoe je dit nu weer gaat overleven.

Tip 1. Zorg voor een goed team

Met wie je de uitdaging van een escape room aangaat is belangrijk! Soms heb je dit echter niet in de hand en moet je roeien met de riemen die je hebt. Maar heb je de keuze met wie je de ruimte betreed, kies je teamleden dan zorgvuldig. Zorg dat jullie redelijk op dezelfde hoogte zitten, niet zozeer qua leeftijd of ervaring, maar qua aanpak en enthousiasme.

Je wilt een team waarvan iedereen super gemotiveerd is om de puzzel te kraken, waarbij je je comfortabel voelt zodra bij je het angstzweet begint uit te breken en waarin iedereen bereid is samen te werken in plaats van er liever alleen doorheen te gaan.

Samenwerken is namelijk key bij het samen ontsnappen uit een escape room, zoals we straks gaan zien. Zorg dus dat de teamleden van het waar je in zit elkaar onderling respecteren en er samen uit willen komen.

Tip 2. Werk goed samen

Dit is misschien wel de belangrijkste tip! Hoewel je in een escape room constant onder tijdsdruk staat, wil je iedereen de tijd en ruimte geven om een bijdrage te leveren. Roep uit naar de rest wat je tegenkomt en opmerkt, en geen anderen ook de kans dit te doen.

Ben je met een bepaalde puzzel bezig, maar kom je er niet aan, geef deze dan door aan iemand anders. Is iedereen gefocust op een bepaald raadsel, kijk dan rond of jij wellicht een ander vraagstuk kunt aanpakken. Verdeel de aandacht en krijg zo meer gezien en gedaan. En komt iemand met een idee wat in eerste instantie raar klinkt, geef de persoon een kans.

Escape room ontsnappingen zijn succesvoller wanneer teams goed naar elkaar luisteren, anderen een kans geven, alles proberen wat er te proberen valt en zo samen snel en creatief door alle puzzels heen vliegen. Iedereen heeft zo zijn eigen sterktes en zwaktes en het zal je verbazen hoe een andere kijk op een aanwijzing opeens dingen duidelijk maakt. Samen sta je sterker en meerdere paren ogen zien meer er meer dan een.

Tip 3. Behoud het overzicht in de puzzelstukjes

In escape rooms vind je vaak puzzelstukjes, zoals sleutels, stukjes papier of touw of een los boek op de plank. Zorg ervoor dat je deze items allemaal goed organiseert. Een sleutel die je in een kamer vindt, kan pas van pas komen in de volgende ruimte. Dan wil je deze natuurlijk gelijk bij de hand hebben!

Heb je een sleutel eenmaal gebruikt, laat deze dan in het slot zitten. Er is een vrij kleine kans dat een sleutel tweemaal gebruikt moet worden. Ook andere objecten die je al hebt benut kun je het beste opzij leggen, zodat je alleen de items klaar hebt liggen die wellicht nog relevant zijn in de ontsnapping.

Tip 4. Wees grondig!

Kom je een nieuwe ruimte binnen, ga dan gelijk alles na. Je wilt alles aanraken, oppakken en nakijken wat maar mogelijk is, van boven tot onder, van links naar rechts. Kijk op boekenplanken, door jaszakken, in lades en onder tafels. Alles kan een rol spelen in de gezamenlijke ontsnapping. Werk hierin ook weer samen, verspreid je over de ruimte en verdeel je krachten.

Probeer je ook te herinneren wat de escape room medewerker aan het begin heeft gezegd. Het uitgebreide introductieverhaal zoals je dit bij bijvoorbeeld bij de Rotterdam escape room krijgt, bevat vaak goede aanwijzingen en het personeel zal je altijd helpen in de juiste richting te zoeken. Zit je echt even helemaal vast, wees dan niet bang om een hint te vragen.

Tip 5. Ga efficiënt te werk

Hoewel je dus grondig de hele escape room wilt nagaan, moet je ook altijd een oog op de klok houden. Je hebt beperkte tijd, dus vind je een aanwijzing of een puzzel, ga hier dan ook efficiënt mee aan de slag. Kom je niet verder met een puzzel, dan heb je wellicht nog andere aanwijzingen nodig en is het soms beter om het even te laten liggen, dan om je helemaal vast te bijten en de rest te vergeten.

Probeer niets te breken, de puzzels zullen nooit opgelost moeten worden met brute kracht. Geeft de hendel niet gemakkelijk mee, dan heb je het raadsel nog niet gekraakt. Houd tenslotte altijd het grote plaatje voor ogen. Wat is het thema van de kamer? Wat zou logisch in het verhaal passen en wat niet? Werk jezelf zo grondig, maar efficiënt door de ruimte en voor je het weet heb je met je team de laatste puzzel uit.

Samen ontsnappen uit een escape room kan ontzettend bevredigend zijn en een fantastische team ervaring zijn. Winnen hoeft hier niet eens voorop te staan, maar goed samenwerken om uiteindelijk toch te kunnen ontsnappen is cruciaal.