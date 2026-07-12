Verdachte aangehouden na schietincident Wassenaar

Bij een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat heeft in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juli een schietincident plaatsgevonden. Daarbij raakten twee personen gewond. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden.

Het schietincident werd omstreeks 03.50 uur bij de politie gemeld. Ter plaatse troffen agenten twee slachtoffers aan, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Naast de ambulance werd ook het MMT opgeroepen.

In de omgeving is korte tijd later een verdachte aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man uit Wassenaar. De politie gaat ervan uit dat een conflict voorafging aan het schietincident.