Man (43) en vrouw (35) op straat neergeschoten in Dordrecht

Van Oldenbarneveltplein

De schietpartij gebeurde zondagavond iets na 21.30 uur op het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht. 'Twee personen op een scooter openden het vuur op het stel', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.

Man en vrouw zwaargewond

Het stel wilde zondagavond in de auto stappen op het Van Oldenbarneveldtplein. Daar werd meerdere malen op hen geschoten. De schutters reden weg op een scooter, de slachtoffers zwaargewond achterlatend. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het gaat om twee in het zwart geklede mannen, op een donkerkleurige scooter, die weg vluchtten richting de Thorbeckeweg.

'Alle informatie is welkom'

De politie is naarstig op zoek naar mensen die mogelijk voor, tijdens, en na de schietpartij iets hebben gezien. 'Heeft u iets gezien of gehoord? Woont u in de buurt en heeft u mogelijk camerabeelden? Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of meld uw informatie anoniem via 0800-7000.