Koningsspelen gaan niet door in 2020

Gezien het feit dat de organisatie van de Koningsspelen primair ligt bij de lokale organisaties en scholen zelf, roept de landelijke organisatie hen dan ook op om de voorbereidende activiteiten uit te stellen tot volgend jaar.

Het besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen in overleg met de ministeries van VWS en OC&W.



“Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar de volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle scholen, sportorganisaties, gemeenten en vrijwilligers die reeds gestart waren met de organisatie van de Koningsspelen: heel veel dank voor jullie inzet. Dat waarderen wij enorm,“ aldus initiatiefnemer Richard Krajicek.

Op vrijdag 17 april stond de 8e editie van de Koningsspelen, een gezond en sportief feest voor meer dan 1,2 miljoen kinderen in het primaire onderwijs, gepland. Dit jaar heeft een record aantal scholen zich aangemeld voor de Koningsspelen en zouden er meer dan 750 samenwerkingen zijn tussen sportaanbieders en scholen tijdens het sportieve gedeelte van de Koningsspelen.

De volgende editie van de Koningsspelen zal plaatsvinden in april 2021.