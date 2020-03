Maatwerk voor afronden landelijke examens voortgezet onderwijs

Prioriteit ligt bij eindexamenleerlingen

Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.

Advies RIVM

Minister Slob: 'De gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel staat voorop. Experts van het RIVM zijn daarom nauw betrokken geweest bij deze uitwerking van de maatregelen. We willen iedere leerling de kans geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een grote opgave is.'

Voorkomen verspreiding virus

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen

Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Aanpassen aantal toetsen

Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie.

Flexibelere planning voor scholen

Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Centrale examens

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.