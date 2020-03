FNV: Aanpak coronacrisis in het beroepsgoederenvervoer

FNV Transport & Logistiek wil een breed gedragen, gezamenlijke aanpak voor het beroepsgoederenvervoer. Daarmee kunnen wij de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werknemers en bedrijven zo veel als mogelijk opvangen. We denken aan het opzetten van een crisisteam dat de ontwikkelingen dagelijks volgt en in gezamenlijkheid maatregelen uitwerkt.

Willem Dijkhuizen, eerste onderhandelaar FNV Transport en Logistiek: ‘Vrachtwagenchauffeurs behoren net als zorgmedewerkers tot de cruciale beroepen. Medicijnen, brandstoffen en levensmiddelen moeten voor iedereen beschikbaar blijven. In een aantal deelsectoren, zoals distributievervoer is het werk niet aan te slepen. Het vervoer van bloemen ligt daarentegen helemaal stil. En we weten niet wat er nog komen gaat’.

Voorkomen van faillissementen; behoud van werk en inkomen

Dijkhuizen: ‘Onze sector biedt werk aan zo’n 8000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan 80.000 chauffeur. Tijdens de vorige crisis hebben we allerlei maatregelen genomen om werk en werkgelegenheid te behouden in de wetenschap dat elke crisis ook weer een keer voorbij gaat. Dat willen we nu weer doen. Daarbij ligt de prioriteit bij het voorkomen van faillissementen en behoud van werk en inkomen. Onze chauffeurs zijn vakmensen; ze hebben enorm geïnvesteerd in het behalen van hun diploma’s. Wij willen deze mensen behouden voor onze sector. De komende weken zullen we -mede op basis van de kabinetsmaatregelen in het kader van de Coronacrisis- samen mogelijke scenario’s met bijpassende maatregelen bespreken’.

Toiletbezoek en handen wassen verboden

De afgelopen week kreeg de FNV tientallen telefoontjes van boze en ongeruste chauffeurs. Nederland en Europa schroeven de veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus dagelijks op. Voor chauffeurs is het dan onmogelijk zich aan deze voorschriften te houden. Steeds vaker krijgen chauffeurs geen toegang tot het bedrijf waar ze moeten laden en lossen. Dat betekent niet alleen dat chauffeurs nergens kunnen lunchen of een kopje koffie kunnen drinken. Ook een toiletbezoek is niet mogelijk, laat staan dat ze ergens hun handen kunnen wassen. Door de extra drukte lopen de wachttijden bij de opdrachtgevers juist op. Chauffeurs moeten juist dan gebruik kunnen maken van goede voorzieningen.

Eerste prioriteit: veiligheid en gezondheid

De vragen van chauffeurs zijn divers. Bij een groot aantal opdrachtgevers mag je pas het terrein op als je een vingerscan of handscan hebt laten maken. Hoe vaak worden die apparaten schoon gemaakt? Als je in Nederland geen handen meer mag schudden, hoe veilig is zo’n scanner dan nog? Bij sommige klanten melden honderden (internationale) chauffeurs zich dagelijks in dezelfde ruimte aan.

Maatregelen voor meerdaagse rit

Alle restaurants zijn dicht, in heel Europa. Als je een meerdaagse rit hebt, waar moet je dan eten, plassen, je handen wassen? Willem Dijkhuizen: ‘We hebben bij TLN, maar ook in Europa, waar de Transportraad morgen bijeenkomt, aangegeven dat sommige maatregelen geen dag langer kunnen wachten. Onze chauffeurs hebben recht op goede faciliteiten. Ze moeten onderweg en bij opdrachtgevers bij het laden en lossen toegang hebben tot toiletten en kantines. Net als ieder ander moeten ze hun handen kunnen wassen. Als je meerdere dagen onderweg bent wil je ook een gezonde maaltijd kunnen eten We willen dat dat soort zaken zo snel mogelijk geregeld worden’.