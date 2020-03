Transavia stopt vanaf maandag tijdelijk alle vluchten en gaat door met ophalen passagiers

Transavia adviseert reizigers die naar hun thuisland willen vliegen een ticket te boeken op één van de vluchten tot 23 maart 2020. Passagiers van wie de reis wordt geannuleerd, ontvangen daarover een mail.

‘Het wordt een steeds grotere uitdaging om de vluchten te blijven uitvoeren en passagiers terug te brengen naar Nederland. Wel zien we dat ook veel Nederlanders ons advies hebben opgevolgd om hun reis uit te stellen’, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia.

Extra vluchten om mensen thuis te brengen

‘Omdat er mensen in het buitenland zijn gestrand zullen we, zoals we de afgelopen dagen al hebben gedaan, doorgaan met het ophalen van passagiers uit het buitenland. We hebben inmiddels al ruim dertig extra vluchten uitgevoerd waarmee we ruim 5.500 mensen naar huis brachten. En dat aantal zal de komende dagen naar verwachting nog oplopen.’

Het weer opstarten van de vluchten hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. ‘De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en passagiers staat altijd voorop. Zodra de situatie verandert en de behoefte aan reizen weer gaat toenemen, starten wij onze routes weer op.’

Vliegen van Brussel wordt uitgesteld naar volgende zomer

‘Omdat de omstandigheden nu zo uitzonderlijk zijn, hebben wij daarnaast besloten om het vliegen vanaf Brussel deze zomer 2020 uit te stellen naar maart 2021. Op die manier kunnen wij ons straks volledig richten op het goed opstarten van de Nederlandse bases: Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport’, zegt Marcel de Nooijer. Ook de passagiers die voor vluchten vanaf Brussel hadden geboekt ontvangen een e-mail.

Marcel de Nooijer benadrukt dat Transavia net als haar partners in de sector voor een enorme uitdaging staat. ‘Maar onze geschiedenis heeft bewezen dat we in staat zijn om moeilijke periodes als deze het hoofd te bieden. Dankzij de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers en de loyaliteit van onze partners en passagiers ben ik ervan overtuigd dat we er ook dit keer goed doorheen zullen komen. We kijken er naar uit om onze passagiers weer te verwelkomen aan boord na deze tijdelijke stop.’