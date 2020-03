Politie Haarlem houdt twee berovers aan met gestolen scooter

De gewaarschuwde politie stelde direct een onderzoek in en een Burgernetactie werd opgestart. De ontvreemde scooter werd even later aangetroffen op het Krekelpad in Haarlem. Toen de politie een onderzoek instelde, kwamen de twee jongens omstreeks 19.30 uur in het zicht en zijn na een korte achtervolging aangehouden. De twee verdachten, beiden 17 jaar en afkomstig uit Heemstede en Haarlem, worden nader verhoord over hun rol in de beroving en zijn ingesloten in een politiecel.