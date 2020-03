Banken geven bedrijven half jaar uitstel bij aflossingen, consument krijgt maatwerk

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. 'Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten', zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdagmiddag.

Coronacrisis

'De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven', aldus de NVB.

Verslechtering economisch beeld

Het economische beeld voor ondernemers verslechtert zienderogen. Steeds meer keteneffecten worden zichtbaar en steeds meer ondernemers kloppen aan bij banken. De bankensector zet zich vanuit alle geledingen in om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en voelt de verantwoordelijkheid alles uit de kast te halen voor haar klanten. Banken kunnen dit doen omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen.

Financieringen tot 2,5 miljoen euro

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Aanvullende maatregelen van banken

Banken hebben deze maatregelen vanochtend gepresenteerd aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: 'Met het pakket maatregelen voor banen en economie heeft het kabinet belangrijke stappen gezet om ook bedrijven en werknemers door deze moeilijke tijd te loodsen. Banken ondersteunen die maatregelen en komen nu met eigen aanvullende maatregelen om een aanzienlijk deel van ondernemend Nederland extra tegemoet te komen. Met elkaar doen we zo wat nodig is. We moeten samen optrekken: overheid, toezichthouders, banken en ondernemersorganisaties.'

Reactie bedrijfsleven

VNO-NCW en MKB Nederland zijn enthousiast over de gezamenlijke maatregel van de banken. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: 'Prachtig om te zien hoe de overheid en vooral de banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid. Mooi om te zien hoe we met elkaar eendrachtig en daadkrachtig het corona spook gaan verslaan.'

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: 'Dit is een hele goede steun in de rug voor veel mkb’ers die de banken hier geven. Chapeau! Hopelijk lukt het ook als het gaat om grotere kredieten waar dat nodig is. Maar een dikke pluim voor de banken en de toezichthouders die dit zo snel regelen.'

'Maatwerk voor consument'

Banken zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie de best passende oplossing wordt geboden.