ANWB sluit haar winkels

De webwinkel op anwb.nl blijft uiteraard geopend en de ANWB Alarmcentrale, de Wegenwacht, de bergers van Logicx en de traumahelikopers van de ANWB blijven onveranderd onze leden helpen.

Hoelang de winkels gesloten blijven, is nog onbekend. De ANWB hoopt haar leden uiteraard zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te mogen ontvangen in de winkels.