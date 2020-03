'Coronahoester' de cel in

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag een 23-jarige man uit Noordwijkerhout, die expres agenten in het gezicht hoestte, veroordeeld tot 10 weken celstraf waarvan 2 voorwaardelijk. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Met spoed voor de rechter

'De rechtbank legde die straf vrijdag op, nadat het Openbaar Ministerie (OM) de man met spoed voor de politierechter had gebracht – voor bedreiging met de dood of zware mishandeling, belemmering van zijn aanhouding en het weigeren van een bloedtest om te bepalen of hij onder invloed was', aldus de rechtbank.

Onder invloed

De man werd woensdag door de agenten met zijn auto aan de kant gezet vanwege gevaarlijk rijgedrag. Al bij het uitstappen lijkt de man onder invloed. Als de agenten hem vastpakken hoest hij eerst de één en daarna de ander in het gezicht. "Lekker jongens, ik heb het coronavirus. Jullie nu ook! Dat is jullie werk. Nu heb je stress", zo riep de man tegen de agenten

"Ik ben getest"

De man doet er vervolgens nog een schepje bovenop. "Ik heb het sowieso, ik ben ervoor getest," zegt hij. "Ik heb ervoor gekozen om naar buiten te gaan. Dus die handschoenen gaan jullie niet helpen hoor."

"Grootspraak"

De agenten hebben de man aangehouden. Op het politiebureau heeft een politiearts de verdachte onderzocht en vastgesteld dat hij geen van de voortekenen van corona vertoonde. Ter zitting erkende de verdachte dat hij ook niet was getest en dat het allemaal grootspraak was.

Laag bij de grond

Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen om de man meteen via het supersnelrecht te berechten. 'Wij zijn afhankelijk van mensen met zogenoemde vitale beroepen,' zei de officier van justitie op zitting. 'Eens te meer verdienen deze hulpverleners onze bescherming. Nu moeten wij laten zien dat het strafrecht tanden heeft. In deze tijd waarin we zo voorzichtig moeten zijn en op elkaar moeten letten, is het gedrag van verdachte laag bij de grond en uiterst verwerpelijk. Van een straf moet juist nu een afschrikwekkende werking uitgaan.'

Celstraf

De officier van justitie eiste 5 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk, plus een geldboete van 1100 euro en een rijontzegging voor het weigeren van de bloedtest. Maar omdat de verdachte al meer verkeerszaken op zijn strafblad had staan, vond de rechtbank dat daarvoor nu ook maar een gevangenisstraf moest volgen. Alles bij elkaar legde de rechter een celstraf van 10 weken op, waarvan 2 voorwaardelijk. Ook moet de verdachte beide agenten een schadevergoeding betalen, zoals het OM had gevraagd.