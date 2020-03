NS: Basisdienstregeling volgens plan van start

De speciale basisdienstregeling die vanochtend van start is gegaan, loopt volgens plan. Het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de trein is door de coronamaatregelen zo'n 10 procent van het normale aantal. Daarnaast stijgt het aantal ziekmeldingen bij NS, waardoor er de afgelopen dagen al fors minder treinen reden. De speciale basisdienstregeling voorziet erin dat 35 procent van het normale aantal reizigers met de trein kan reizen. Het advies is altijd kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te checken.

NS en ProRail willen er met de speciale basisdienstregeling voor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

Speciale basisdienstregeling

We rijden vanaf ieder station in Nederland, in alle richtingen, twee treinen per uur. Het gaat hier in principe om Sprinters. Op enkele trajecten rijden nog Intercity’s, omdat hier (voor een deel) geen Sprinters rijden. Dan gaat het bijvoorbeeld over Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven.

Een voorbeeld: tussen Eindhoven en Venlo rijden normaal geen Sprinters, maar alleen Intercity’s. De Intercity uit Schiphol stopt hier op alle tussengelegen stations. Door deze Intercity’s te blijven rijden, stoppen er straks ook nog treinen in bijvoorbeeld Horst – Sevenum en Helmond. Ook zorgt deze verbinding ervoor dat er treinen blijven rijden tussen Amsterdam Bijlmer – Arena en Schiphol, waar geen Sprinters rijden.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: "Iedereen die echt met de trein moet, kan op elk station twee keer per uur een trein nemen in elke richting. De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal. We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega’s, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bij zetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging."