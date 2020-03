Medewerkers AH Uithoorn met ''beschermde kleding'' tegen corona

In Uithoorn heeft filiaalhouder Jos van den Berg van Albert Heijn maatregelen genomen om het winkelende publiek op afstand van zijn personeel te houden.

Van den Berg heeft opvallende gele hesjes laten bedrukken met de tekst: Graag 1,5 meter afstand houden Dank U!

Eerder deze week kwam in het nieuws dat klanten totaal geen afstand wisten te bewaren tot de winkelmedewerkers. Voor het kassapersoneel werd direct een oplossing bedacht. Daar werd in alle AH-filialen plexiglas geplaatst. Sinds zaterdag lopen de winkelmedewerkers in Uithoorn ook met de hesjes aan. Hopelijk zullen klanten er nu aan worden herinnerd om afstand te bewaren.